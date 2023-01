Coletes amarelos de regresso às ruas de Paris com "ânimos calmos"

Foi mais um sábado de protestos nas ruas de Paris. Além da manifestação de curdos radicados no país contra a morte de membros da comunidade em incidentes no final do ano passado, este sábado é também marcado pelo regresso do movimento dos coletes amarelos nas ruas da capital francesa.

Os "ânimos estavam calmos" no final de um percurso de sete quilómetros em forma de protesto. Estiveram presentes "largas centenas" de pessoas, que pedem medidas para apoiar o poder de compra, conta o correspondente da SIC em Paris, Guilherme Monteiro.