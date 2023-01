No Twitter, a Virgin Orbit deu conta que o Boeing 747 e a tripulação de voo já chegaram em segurança ao aeroporto em Cornwall, que desde dezembro passou a ser o primeiro do país habilitado a conduzir missões espaciais

Falhou o lançamento histórico da Virgin Orbit, que marcaria o primeiro lançamento para o espaço a partir do Reino Unido, previsto para esta segunda-feira. De acordo com a companhia, um problema técnico impediu o foguetão de chegar à órbita da Terra.

A missão "Start Me Up" é lançada na horizontal com a ajuda de um Boeing 747 que foi modificado para levar a bordo a tripulação e um foguete de 21 metros de comprimento com nove satélites que seriam largados no espaço.