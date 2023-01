O Rei Constantino II, último Rei da Grécia, morreu, esta terça-feira, em Atenas, na Grécia. Tinha 82 anos.

Estava internado há alguns dias nos cuidados intensivos do hospital privado Hygeia, em Atenas. Terá sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo a imprensa local. A família já tinha viajado para a capital grega.

A saúde do antigo monarca estava frágil. Tinha insuficiência respiratória e, no ano passado, chegou a estar internado devido a complicações provocadas pela covid-19.

Constantino foi educado num colégio interno e frequentou três academias militares e aulas de Direito. Praticou vários desportos, como vela e karaté.

Ascendeu ao trono como Constantino II, aos 23 anos, em 1964. Na altura já tinha alcançado uma medalha de ouro olímpica na vela.

Enquanto rei, foi controverso. No ano seguinte a chegar ao trono, perdeu bastante apoio ao estar envolvido em movimentos que derrubaram o Governo. Foi forçado ao exílio ao entrar em conflito com líderes militares. Nas décadas seguintes foram fugazes as visitas à Grécia.

Nasceu no dia 2 de junho de 1940, em Atenas. Era filho do príncipe Paulo, irmão mais novo do rei Jorge II, e da princesa Frederica de Hanôver. O antigo rei grego era irmão de Sofía, rainha emérita de Espanha.