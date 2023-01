Brasil escolhe a cidade amazónica de Belém para a COP30

O Governo brasileiro escolheu a cidade amazónica de Belém, capital do estado do Pará, para acolher a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), em 2025, anunciou esta quarta-feira o Presidente do Brasil.

"O Itamaraty [Ministério das Relações Exteriores] formalizou a cidade de Belém como a cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP 30 em Belém", disse Lula da Silva, num vídeo partilhado nas redes sociais.