Planetas semelhantes à Terra encontrados em sistema solar a 100 anos luz

A NASA encontrou dois planetas com características semelhantes à Terra num sistema solar a cerca de 100 anos luz do nosso. A descoberta gerou particular interesse entre os astrónomos, já que os planetas podem estar numa zona habitável.

Os dois planetas orbitam a estrela “TOI 700”, uma anã vermelha que os especialistas dizem ser "estranhamente calma” por não emitir “pulsos repentinos de atividade que poderiam fritar qualquer vida num planeta próximo”.

A orbitar esta estrela, os cientistas acreditavam inicialmente que existiam três planetas, mas descobriram agora mais um. Destes quatro, dois estão demasiado perto da anã vermelha para apresentarem características semelhantes à Terra, mas os outros dois apresentam uma “compatibilidade” maior.

Um deles chama-se “TOI 700 d”, é cerca de 20% maior que a Terra e sua órbita dura 37 dias, colocando-o no que os cientistas classificam como a “zona habitável”, onde as temperaturas permitem a existência de água à superfície.

“Começámos a observar com atenção e perguntámos ‘isto é real?’. Fiquei muito entusiasmada”, conta a astrónoma Emily Gilbert, da NASA.

E o entusiasmo de Emily não se ficou por aí, já que foi ainda descoberto um quarto planeta, o “TOI 700 e”, com 95% da massa da Terra e com uma órbita de 28 dias. Mas ao contrário do “irmão”, este não estará posicionado na que é atualmente considerada a zona habitável conservadora. O “TOI 700 e” encontra-se numa zona que os astrónomos classificam como a zona habitável “otimista”.