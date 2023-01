Encontrados novos documentos confidenciais num segundo local ligado a Joe Biden

Foram encontrados mais documentos confidenciais num segundo local associado a Biden. A 2 de novembro, pouco antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, tinham sido encontrados documentos classificados no antigo gabinete do Presidente norte-americano, no Centro para a Diplomacia.

Esta semana a Casa Branca confirmou que o Departamento de Justiça norte-americana estava a analisar os documentos encontrados no antigo escritório do chefe de Estados dos EUA, localizado na Universidade da Pensilvânia.

Estes documentos são relativos ao período em que Biden ocupou o cargo de vice-presidente, entre 2009 e 2017 e estarão relacionados com o Irão, a Ucrânia e o Reino Unido.

O próprio já esclareceu que não tinha conhecimento da presença destes documentos no seu antigo gabinete, acrescentando que está plenamente disposto a colaborar no âmbito da investigação em curso.

Agora, segundo reporta a agência Associated Press, a equipa de advogados do Presidente dos EUA descobriu mais documentos confidenciais num segundo local ligado ao próprio, não tendo sido adiantado qualquer outro detalhe.

Quando as primeiras descobertas se tornaram públicas, na segunda-feira, vários membros do partido Republicano compararam o sucedido com as buscas realizadas nas propriedades de Donald Trump, no verão passado.

James Corner, presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Representantes já inquiriu os Arquivos Nacionais acerca destas novas evidências.