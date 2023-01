Luta pelo Clima: túneis podem abrandar demolição de aldeia alemã ocupada por ativistas

Um vídeo divulgado no Youtube nas últimas horas pode abrandar a retirada de pessoas , que estava a decorrer com mais rapidez do que o inicialmente pensado pelos ativistas. Duas pessoas, que falam em alemão, anunciam que estão no subsolo de Lützerath .

Há meses que o momento da retirada estava a ser antecipado pelos ocupantes, que construíram abrigos em árvores e barricadas. Agora, sabe-se que um sistema de túneis terá sido também preparado, para que as autoridades sejam obrigadas a cuidados redobrados e a polícia já confirmou que poderá ser necessária a intervenção de forças especiais.

Saad Shahriar/Jaafar Hamdan for Anadolu

Após o anúncio da empresa energética RWE de que as minas de carvão seriam ampliadas, saíram da aldeia os moradores. A vila acabou por ser ocupada por ativistas, que durante esta semana têm estado a ser retirados. Primeiro, saíram os que estavam em tendas e em construções erguidas em árvores, esta quinta-feira as autoridades começaram a entrar nos edifícios e a levar as pessoas em braços.

A RWE é a maior empresa do setor energético na Alemanha. Anunciou o fim da produção de eletricidade através de lenhite até 2030, mas, por causa da guerra na Ucrânia e da crise energética está a aumentar as minas para a extração deste tipo de carvão nas redondezas de Lützerath. Esta e outras vilas, bem como a área florestal, serão demolidas no processo.

Os ativistas dizem que as metas do acordo de Paris ficam em risco. Para sábado, está prevista a visita de Greta Thunberg a Lützerath, onde já esteve em setembro de 2021.