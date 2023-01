Foi formalmente acusado de homicídio o homem suspeito de ter matado a tiro o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Os resultados da avaliação mental ao suspeito comprovam que está apto a ser julgado. Desta forma, o suspeito responderá à justiça pela morte do ex-chefe de Governo do Japão.

As autoridades dizem que o motivo para o crime foi o ódio do suspeito ao grupo religioso com o qual Abe tinha ligações.

O ex-primeiro-ministro japonês morreu em julho do ano passado.