Tornados causam várias vítimas mortais nos Estados Unidos

Outra pessoa morreu no estado vizinho da Geórgia , onde fortes ventos derrubaram postes de eletricidade, deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia em casa.

Seis das vítimas mortais viviam em Autaga , afirmou à agência de notícias France-Presse o vice-diretor dos serviços de emergência do condado do estado do Alabama , Gary Weaver.

Ivey confirmou na rede social Twitter, no final da tarde de quinta-feira, que "partes do estado foram abaladas por este perigoso fenómeno meteorológico".

A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou o estado de emergência em Autaga e em outros cinco condados.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas com gravidade e tiveram de ser hospitalizadas , disse Baggett à Associated Press.

Ernie Baggett, diretor da Agência de Emergência do condado de Autaga, disse que há cerca de 40 casas danificadas ou destruídas, devido à passagem de tornados com ventos que ultrapassaram 100 quilómetros por hora.

Mais de 100 mil pessoas estão sem energia nos estados do Alabama, Geórgia e Tennessee , disse à televisão norte-americana CNN o diretor de relações públicas da Agência de Gestão de Emergências do Alabama, Greg Robinson.

A cidade de Selma, no condado de Dallas, também coberta pelo estado de emergência, sofreu "danos significativos", de acordo com o gabinete do autarca, James Perkins, que pediu aos moradores para evitarem sair de casa ou aproximar-se de linhas elétricas tombadas.

"Equipas da cidade serão enviadas o mais rápido possível para fazer a limpeza", acrescentou a autarquia, na rede social Facebook.

Os tornados dirigiram-se depois para o estado vizinho da Geórgia, onde o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano manteve alertas de tornado em vigor no início da noite de quinta-feira.

Em todo o país, houve relatos de pelo menos 33 tornados na quinta-feira.

Na Geórgia, um passageiro morreu quando uma árvore caiu sobre um veículo em Jackson durante a tempestade, disse o médico-legista do condado de Butts, Lacey Prue.

No mesmo condado, a sudeste de Atlanta, a tempestade provocou ainda o descarrilamento de um comboio de mercadoria, disseram as autoridades.

Os tornados, um fenómeno meteorológico difícil de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.

O sul dos Estados Unidos foi atingido no final de novembro pela passagem de 36 tornados que mataram duas pessoas no Alabama.