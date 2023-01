O que é a Blue Monday? E porque é "o dia mais triste do ano"?

A terceira segunda-feira de janeiro é conhecida como Blue Monday (segunda-feira triste, em inglês), por ser, supostamente, “o dia mais triste do ano”. O termo foi criado em 2004 pelo psicólogo Cliff Arnall e tem sido uma usado pelas empresas para realizar campanhas publicitárias. Mas por que razão é este “o dia mais triste do ano”?

Cliff Arnall analisou um conjunto de variáveis para “calcular" qual o dia mais triste. O frio e o mau tempo, as dívidas acumuladas das festas, a culpa por ter abandonado as suas resoluções de Ano Novo e a falta de motivação são alguns dos fatores que levaram o psicólogo a concluir que na terceira segunda-feira do ano as pessoas estariam mais deprimidas.

O especialista tinha sido desafiado pela agência de viagens Sky Travel a encontrar o melhor dia para as pessoas marcarem as férias de verão, com o objetivo de lançar uma promoção. Tendo por base as conclusões do psicólogo, a empresa acabou por utilizar o termo “Blue January” (janeiro triste, em inglês) numa campanha publicitária.

Os "cálculos" de Cliff Arnall tiveram origem em dados recolhidos pelo psicólogo, como explicou numa entrevista ao The Daily Telegraph publicada em 2010 (seis anos após a criação da Blue Monday).

“Inicialmente pediram-me para pensar qual o melhor dia para marcar férias de verão, mas quando comecei a pensar nos motivos para marcar férias, refletindo sobre o que milhares de pessoas me disseram durante os workshops de gestão stress e de felicidade, havia fatores que apontavam para a terceira segunda-feira de janeiro como sendo particularmente depressiva.”

Nessa altura, já Cliff Arnall negava a teoria da Blue Monday, afirmando que os cálculos são pseudociência. O psicólogo chegou mesmo a apelar aos britânicos que “refutem todo o conceito”.

Além do “dia mais triste do ano”, o psicólogo calculou também o dia mais feliz: a terceira sexta-feira de junho. Segundo Cliff Arnall, o “cálculo” tem como base as variantes interação social, memórias infantis das férias de verão, possibilidade de sair de casa, o bom tempo e excitação pelas férias.

Promoções para dar a volta à Blue Monday

O conceito de Blue Monday foi criado com o objetivo publicitário de uma agência de viagens e, desde então, tem sido utilizada por diversas marcas para campanhas e promoções. No entanto, a utilização deste termo poderá ser considerada sensacionalista e ter um efeito redutor perante os problemas de saúde mental que as pessoas enfrentam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 5% dos adultos sofra de depressão.

Stephen Buckley, chefe de informação na instituição de caridade para a saúde mental Mind, alerta que as campanhas publicitárias que se focam na Blue Monday podem contribuir para banalização dos riscos da depressão.

“Um em cada seis de nós irá experimentar depressão em algum momento da vida, e isso pode ter efeitos devastadores em todas as partes da nossa vida”, afirma, em declarações ao The Independent. “Pode deixar uma pessoa sem conseguir dormir, a sentir-se desconectado com os outros e a experienciar pensamentos de suicídio”, acrescenta.

Apesar de reconhecer que algumas das variáveis do “cálculo” possam ter impacto no aparecimento de pensamentos negativos, Stephen Buckley alerta que essa tristeza não deverá ser confundida com uma situação de depressão clínica.