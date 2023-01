Tempestade "Gérard" deixa 75 mil casas sem eletricidade no oeste de França

Vento, chuva, neve e gelo são as previsões para hoje com a passagem depressão “Gérard” no oeste de França. A agência de meteorologia Météo France colocou 25 departamentos na metade norte do país sob alerta laranja devido ao vento e neve.

Cerca de 75.000 clientes também ficaram sem eletricidade, principalmente na Normandia, Bretanha e Pays de la Loire, segundo o gerente de rede Enedis. A queda de árvores provocada pelos ventos está a provocar constrangimentos no trânsito e nas linhas ferroviárias.