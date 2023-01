Greta Thunberg detida durante protesto na Alemanha

Já no passado domingo, Thunberg foi expulsa pela polícia da manifestação que decorre há vários dias em Lützerath, vila perto de Düsseldorf.

O objetivo do Governo alemão é expandir a mina de carvão Garzweiler, o que implicará a destruição da vila.

Em declarações ao Daily Telegrapah, a jovem ativista acusa o partido ecológico alemão, Verdes, de compactuar com as ações da empresa de combustíveis fósseis RWE, ao permitirem a destruição da vila em troca do fim do uso de carvão em 2030.

O grupo de manifestantes tem levado a cabo protestos pacíficos que, segundo imagens partilhadas por Greta, têm tido uma resposta violenta por parte da polícia alemã.