Polícia norueguesa quer interrogar ex-comandante do grupo russo Wagner

A polícia norueguesa que investiga crimes de guerra disse esta terça-feira querer interrogar o ex-comandante do grupo mercenário russo Wagner, que fugiu na semana passada para a Noruega, onde pediu asilo político.

O Serviço Nacional de Investigação Criminal da Noruega, que participa na investigação do Tribunal Penal Internacional sobre crimes de guerra na Ucrânia, anunciou que estava em contacto com Andrei Medvedev e com o seu advogado norueguês para "o interrogar num futuro próximo" e lembrou que o russo concordou em testemunhar e expor o fundador do grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin.

Na semana passada, Medvedev, que diz temer pela sua vida, fugiu da Rússia para a Noruega, tendo sido alvo de tiros da guarda de fronteira russa e de perseguições de cães.