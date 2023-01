Twitter está a leiloar objetos e móveis da sede da empresa nos EUA

O Twitter está a leiloar objetos, móveis de escritório sofisticados e equipamentos profissionais de cozinha dos seus escritórios em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, num processo de reorganização do novo dono, Elon Musk.

Com o leilão, Musk pretende chamar a atenção para os excessos da antiga administração da rede social e sinalizar que o corte de custos é uma prioridade.

Os objetos que tiveram as ofertas mais altas, além de um pássaro em néon, incluem uma estátua simples do pássaro do Twitter de mais de 30.000 dólares (27.794 euros) e uma escultura com o símbolo da arroba -- "@".

Por seu turno, equipamentos de cozinha profissionais custam dezenas de milhares de dólares.

Os utensílios de cozinha abrangem um desidratador comercial, uma fritadeira e uma máquina de café expresso semiautomático La Marzocco Strada, que tem um custo de marcado de 25.000 dólares (cerca de 23.166 euros) (a oferta máxima na manhã de hoje era de 12.000 dólares (11.111 euros)).