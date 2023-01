O tempo que Chris Hipkins irá ocupar no cargo de primeiro-ministro ainda é incerto, uma vez que a Nova Zelândia irá às urnas em outubro .

Foi eleito pela primeira vez para o Parlamento em 2008 e nomeado Ministro com a pasta do covid-19 em novembro de 2020.

Chris Hipkins, que é o único candidato à liderança do partido, desempenha atualmente o cargo de Ministro da Administração Interna, Educação e Serviços Públicos.

O deputado trabalhista neozelandês Chris Hipkins é o nome apontado para substituir a demissionária Jacinda Ardem no cargo de primeiro-ministro da Nova Zelândia, notícia a BBC .

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, detalhando que ficará no cargo até ao próximo dia 7 de fevereiro, enquanto o seu partido - Partido Trabalhista - encontra uma nova pessoa para ocupar o seu lugar, segundo o jornal NZ Herald.

"Dei tudo de mim para ser primeira-ministra, mas isso também exigiu muito de mim", disse.

Nos últimos meses, a primeira-ministra não conseguia já esconder a irritação com a oposição aguerrida da direita e começaram a fazer-se notar os sinais de desgaste político.

Nascida em 1980, em Hamilton, a sul de Auckland, Jacinda Ardern diz que foi a pobreza a que assistiu no interior da Ilha do Norte que ajudou a moldar as suas crenças de esquerda.