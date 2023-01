Comandante do Daesh morto numa operação em Deraa

Um comandante do autointitulado Daesh e dois guarda-costas foram mortos na sequência de uma operação das forças sírias em Deraa, região Sul, segundo a agência árabe SANA.

O ataque ocorreu na cidade de Al Muzayrib, num esconderijo do grupo numa escola do Norte da cidade, avançaram as autoridades.

Na sequência desta operação, um comandante, identificado como Mohamed Ali al Shaghouri, e dois guarda-costas, Ahmed Khaled al Masri e Mohsen Zitawi, foram mortos.

A Síria está dividida pela guerra que começou em 2011. O regime do Presidente Bashar al-Assad retomou a maior parte do território, mas as forças curdas sírias controlam grandes áreas do norte e do nordeste do país.