Um tiroteio na cidade Monterey Park, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocou, pelo menos, 10 mortes. Várias pessoas ficaram feridas.

De acordo com o capitão da polícia de Los Angeles, Andrew Meyer, 10 pessoas morreram no local do tiroteio e outras 10 pessoas ficaram feridas, tendo sido transportadas para o hospital. O estado de saúde dos feridos varia entre "estáveis e críticos".

Inicialmente, as autoridades locais avançaram nove mortos, mas o número foi atualizado durante a manhã deste domingo. O atirador ainda não foi encontrado. No entanto, segundo o xerife da polícia de Los Angeles, Bob Boese, trata-se de um homem.

No local estavam a decorrer as celebrações do Ano Novo Lunar, que contaram com a participação de milhares de pessoas.