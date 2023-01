O agradecimento de Jacinda Ardern aos neozelandeses no discurso de despedida

A primeira-ministra demissionária na Nova Zelândia participou, esta terça-feira, no último evento enquanto governante. No discurso, Jacinda Ardern agradeceu o apoio dado pelos neozelandeses nos últimos cinco anos.

“Quero que saibam que a minha avassaladora experiência neste cargo da Nova Zelândia e dos neozelandeses foi de amor, de empatia e de gentileza. Foi isso que a maioria dos neozelandeses me mostrou”, disse a governante. “Obrigada do fundo do coração pelo maior privilégio da minha vida.”