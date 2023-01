Cortam-se os tecidos e aceleram-se as costuras. Os detalhes estão quase prontos para fazer brilhar as escolas de samba no maior desfile de Carnaval do mundo.

Dentro de três semanas, o sambódromo carioca vai ser palco de 27 escolas de samba. A folia nas ruas já arrancou e estende-se até ao final do mês fevereiro. Estão previstos mais de 450 desfiles por toda a cidade.

São esperadas cinco milhões de pessoas naquela que é considerada a maior festa a céu aberto do mundo.