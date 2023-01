As autoridades norte-americanas divulgaram o vídeo do espancamento fatal do jovem Tyron Nichols por cinco polícias em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee.

As imagens, que motivaram os protestos nos Estados Unidos da América, são de uma enorme brutalidade. Alertamos para a violência das imagens, apesar de editadas.

O homem estava dentro de um carro quando foi abordado pela polícia, a 7 de janeiro. Inicialmente, as autoridades disseram que o motivo era condução imprudente, o que nunca foi provado.

Com a aproximação dos polícias ao homem, "ocorreu um confronto" e "o suspeito fugiu", segundo a polícia.

Quando foi detido, Nichols queixou-se que não conseguia respirar, foi levado para o hospital e morreu três dias depois.

Os cinco polícias acusados foram demitidos na semana passada. A investigação interna da polícia concluiu que os agentes usaram força excessiva . Outros agentes ainda estão sob investigação.

Quatro deles pagaram uma caução e saíram em liberdade. Os agentes declaram-se inocentes.