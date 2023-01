Instalações militares atacadas no Irão, imprensa israelita fala em operação "bem sucedida"

No Irão foram atacadas duas duas instalações militares. Apesar de a autoria dos ataques ser desconhecida, a imprensa israelita fala numa operação "bem sucedida".

As autoridades iranianas falam em poucos estragos no ataque em Isfahan. Já o Jerusalem Post, um jornal israelita, fala num "ataque bem sucedido".

Também foi atacada uma refinaria de petróleo em Azar Shahr. O Irão diz que não há registo de vítimas mortais, apenas um bombeiro ferido.

Estes ataques acontecem numa altura de elevadas tensões no Médio Oriente. Israel já ameaçou uma intervenção militar no Irão se o país não deixar cair o programa nuclear. E as relações com o Azerbaijão são conturbadas, principalmente depois do ataque à embaixada do país no Irão.