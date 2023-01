Aeroporto na Albânia ameaça santuário de mais de 200 espécies de aves

O Santuário da lagoa Vjosa-Narta, no sul da Albânia, abriga mais de 200 espécies de aves, entre elas os flamingos e os pelicanos.

O espaço é de elevada importância nas rotas de migração entre a Europa e a África. E pode agora estar em risco, já que o Governo do país quer avançar com a construção de um aeroporto a 3,5 quilómetros do santuário e a 5 quilómetros da costa da Albânia. O aeroporto pretende atrair turistas para a região, conhecida pelas praias de água cristalina e areia clara.

O projeto está a levantar uma onde de protestos. Os ambientalistas pedem travão e intervenção internacional, já que a Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats na Europa também considera a construção perigosa e aconselha à suspensão da mesma. Também a União Europeia se manifestou, alerta que o projeto viola leis internacionais e nacionais da biodiversidade.

Entretanto, as Organizações Não-Governamentais albanesas avançaram com uma ação judicial, mas o processo foi rejeitado pelo tribunal.