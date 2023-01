Centenas de milhares em protesto na França contra a reforma das pensões

Centenas de milhares de franceses saíram às ruas para protestarem contra a reforma das pensões e sobretudo contra o aumento da idade mínima de reforma.

As autoridades recorreram a gás lacrimogénio para dispersar os manifestantes no protesto. Para além disso, montaram um forte dispositivo para controlar a multidão.

A greve ainda provocou constrangimentos no funcionamentos de transportes públicos, escolas e também no setor da energia, com perturbações centrais elétricas e refinarias.

Todos os sindicatos franceses coincidem na oposição à reforma das pensões e sobretudo contra o aumento da idade mínima de reforma, ideia a que também se opõe cerca de dois terços da população francesa, segundo as sondagens das últimas semanas.

O projeto de reforma das pensões do Governo de Macron visa aumentar a idade mínima de aposentação dos 62 anos para os 64 anos.