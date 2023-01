Problemas no palco marcam início de vista do Papa ao Congo

A cobertura do palco onde o Papa Francisco vai discursar no Congo desabou parcialmente após uma tempestade, na madrugada desta segunda-feira.

De acordo com as autoridades, a chuva forte enfraqueceu a placa que gesso que cobria o palco, que acabou por ceder. A estrutura do palco já está a ser reconstruída para receber o líder da igreja católica na quinta-feira.

O Papa Francisco inicia esta terça-feira uma visita de sete dias ao Congo e ao Sudão do Sul – dois países atingidos pela guerra, pela fome e por catástrofes naturais. O objetivo do Sumo Pontífice é estabelecer a paz nestes nos dois territórios onde a falta de segurança se tem agravado.

O Papa, de 86 anos, já tinha adiado uma vez a visita ao Congo e ao Sudão do Sul. Encara a viagem como desafiante por causa dos problemas de mobilidade.