"A agulha no palheiro": pequena cápsula radioativa encontrada na Austrália

Minúscula, mas com níveis de radiação perigosos para a saúde humana

Os serviços de emergência disseram que a cápsula desapareceu enquanto era transportada de camião, por uma empresa certificada pela Rio Tinto, numa distância de cerca de 1.400 quilómetros, de uma mina perto da remota cidade de Newman para os subúrbios a norte de Perth, uma cidade com 2,1 milhões de habitantes.

A cápsula prateada, de oito por seis milímetros, usada em operações de mineração, contém uma substância radioativa chamada Césio-137, de acordo com o Departamento de Saúde do estado da Austrália Ocidental.

Faz parte de equipamento usado na indústria de mineração para medir a densidade do minério de ferro.

Césio-137 emite quantidades perigosas de radiação, o equivalente a receber dez raio X em uma hora. A cápsula pode originar queimaduras na pele e exposição prolongada pode causar cancro.

As buscas pela cápsula começaram nas áreas povoadas no trajeto do camião que se dirigia a um depósito de Perth em 16 de janeiro, mas as autoridades só foram alertadas para o incidente na quarta-feira, após a empresa responsável pelo transporte ter dado pelo desaparecimento.

A polícia determinou que o desaparecimento terá sido um acidente e não um caso criminal.