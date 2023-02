Morreu a jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira

A jornalista brasileira Glória Maria, ícone da população negra e pioneira da comunicação social no Brasil, morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 73 anos, vítima de cancro, no Rio de Janeiro, anunciou a TV Globo, onde trabalhava.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria (...) Em 2019, Glória foi diagnosticada com um cancro de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", informou, em comunicado, a TV Globo, empresa em que Gloria Maria trabalhou durante toda a sua carreira.