Uma tempestade que cobriu de gelo e neve o sul dos EUA, desde o sudeste do Novo México até Virgínia Ocidental, causou pelo menos três mortos e levou ao cancelamento de mais de 2000 voos e colocou mais de 12 milhões de pessoas sob alerta de tempestade, divulgaram as autoridades norte-americanas.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) referiu esta quarta-feira que um núcleo sólido de ar frio, com temperaturas muito abaixo do normal, continua a interagir com o aumento da humidade, criando uma vasta faixa de gelo.