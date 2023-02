Portugal disponibiliza ajuda para incêndios do Chile

O Chile está a enfrentar uma forte onda de calor que já provocou mais de 250 incêndios florestais em todo o país.

Segundo a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, os incêndios já causaram a morte a mais de 20 pessoas, provocando centenas de feridos e destruindo mais de 45.000 hectares de floresta.

Portugal mostrou-se disponível para enviar uma equipa de 140 elementos “da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Força Especial de Proteção Civil, do ICNF, dos Bombeiros Voluntários e ainda da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e do próprio Instituto Nacional de Emergência Médica ” para ajuda no combate aos incêndios, anunciou esta segunda-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.