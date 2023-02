Cinco novas funcionalidades a chegar ao WhatsApp

A Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - anunciou cinco novas funcionalidades para a aplicação de mensagens. E tudo para tornar a comunicação com os outros “mais fácil”. Saiba aqui o que muda.

“Anéis” coloridos ao publicar novos estados

No WhatsApp, à semelhança dos “Stories” do Instagram, é possível partilhar com os contactos “estados” - fotos, vídeos e mensagens - que desaparecem ao fim de 24 horas. O que muda é que, a partir de agora, as fotografias de perfil dos contactos passarão a apresentar um “anel” colorido à volta quando alguém publicar um estado novo - como já acontece no Instagram.

De acordo com a Meta, este “anel” colorido será visível na listagem das conversas, na listagem dos participantes de grupos e no perfil.

Passa a ser possível reagir aos estados

Também como acontece no Instagram, passa a ser possível reagir aos estados de forma mais rápida, com emojis. Serão oito à escolha: 😍 😂 😮 😥 🙏 👏 🎉 💯. Mantém-se também a possibilidade de responder por texto, por áudio ou com stickers.

Publicar áudios nos estados

Se for mais fácil falar do que escrever, ou até do que partilhar uma imagem, passará a ser possível publicar áudios nos estados. As mensagens poderão ter até 30 segundos de duração.

A Meta diz que os áudios servem para “atualizações mais pessoais, sobretudo para aqueles que se sentem mais confortáveis a expressar-se por voz do que por texto”, lê-se no comunicado.

Pré-visualização de links

A partir de agora, a partilha de um link nos estados será acompanhada por uma pré-visualização do conteúdo desse link, como já acontece quando se partilha um link numa conversa do WhatsApp. A Meta explica que esta funcionalidade permitirá aos contactos terem uma melhor ideia do conteúdo do link antes de clicarem no mesmo.

Escolha quem pode ver os estados

Passa também a ser possível escolher quem pode ver as publicações nos estados.

A Meta esclarece que as novas funcionalidades vão começar a estar disponíveis nas próximas semanas para os utilizadores de todo o mundo.