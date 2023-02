Segundo a KCNA , Kim presidiu na segunda-feira a uma reunião da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores e encorajou as forças armadas a realizarem "façanhas sempre vitoriosas" e a exibirem "força militar inigualável" para iniciar uma nova fase no desenvolvimento do país.

Coreia do Sul detetou um "aumento significativo de pessoal e veículos"

Lee Sung-jun, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, disse esta terça-feira numa conferência de imprensa que Seul está a vigiar de perto a possível criação por parte do Norte de um novo departamento militar relacionado com mísseis.

A Coreia do Norte disparou cerca de 70 mísseis balísticos em 2022, incluindo oito mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) e três mísseis de cruzeiro, de acordo com dados divulgados pela agência de notícias sul-coreana Yonhap na véspera de Ano Novo.

Lee Sung-jun disse que os militares sul-coreanos detetaram um "aumento significativo de pessoal e veículos" em áreas da capital, Pyongyang, relacionado com ensaios para um desfile que poderá marcar o 75.º aniversário da fundação do exército norte-coreano, na quarta-feira.

O regime de Pyongyang agendou para o final do mês uma importante reunião política para discutir a "tarefa urgente" de melhorar o setor agrícola, um sinal de possível agravamento da insegurança alimentar devido ao isolamento económico do país.

É raro a Coreia do Norte convocar uma reunião plenária sobre um único tópico, neste caso a agricultura, salientou na segunda-feira o porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, Koo Byoungsam, em conferência de imprensa.

"O governo vai acompanhar de perto a situação alimentar e as tendências internas da Coreia do Norte", disse Koo, acrescentando que a Coreia do Sul estima que a produção alimentar norte-coreana caiu cerca de 4% em 2022, para 4,5 milhões de toneladas.

A emergência da pandemia da covid-19 desencadeou um novo golpe na já débil economia da Coreia do Norte, forçando a nação a proteger o sistema de saúde com controlos fronteiriços rigorosos que estrangularam o comércio com a China, o principal aliado económico do país. A Coreia do Norte foi também atingida por tufões e inundações devastadoras em 2020, que dizimaram as colheitas.