Senhorio espanhol recusa aumentar renda a jovem casal: “Quero que tenham uma vida digna!”

Em entrevista a um jornal espanhol, David explicou que não pretende “ficar rico” e que tem “consciência social”, razão pela qual não aumentou a renda de 500 euros ao casal, que já vive no apartamento há três anos.

David contou que a casa foi comprada com dinheiro que herdou após a morte da mãe e que, no futuro, o apartamento ficará para a sua filha. Diz ainda que os 500 euros de renda servem para cobrir os gastos.

“Quando a minha mãe morreu, fiquei com 1/5 do apartamento onde vivíamos. Com esse (pouco) dinheiro, cerca de 40 mil euros, comprei um apartamento (com uma hipoteca de 60 mil euros) e remodelei-o”, escreveu no Twitter.