É a segunda vez que o Presidente Joe Biden faz o discurso anual típico dos presidentes dos Estados Unidos da América para as duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara de Representantes) reunidas no mesmo hemiciclo, juntamente com os membros do Supremo Tribunal. O discurso é uma reflexão sobre as iniciativas do seu mandato, os problemas atuais dos norte-americanos e as soluções que deseja apresentar.