Tesla fica sem volante cinco dias após ter saído do stand

O volante de um Tesla Model Y, comprado há apenas cinco dias, caiu. O dono do carro estava a conduzir numa estrada em Nova Jersey, EUA, acompanhado pela mulher e pelos filhos, quando o incidente aconteceu.

"Eu estava a conduzir a uma velocidade normal, na faixa da esquerda, quando, de repente, fiquei com o volante nas mãos", disse Prerak Patel ao Insider. "Por sorte não ia ninguém atrás de mim. Tirei o pé do acelerador e consegui encostar."

O carro foi levado para uma oficina da Tesla e um dos funcionários disse a Patel que faltava um parafuso e, por essa razão, o volante caiu.

As imagens que o dono do carro divulgou, através do Twitter, mostram o volante totalmente separado do tablier, apenas preso por fios.