Vários sites da NATO foram alvo de ataques informáticos

Um ataque informático no domingo à noite a vários sites da NATO deixou temporariamente inacessível a página do quartel-general de operações especiais da Aliança, disse a organização.

"Os especialistas cibernéticos da NATO estão a lidar ativamente com um incidente que afeta alguns sites da Aliança. A NATO lida regularmente com incidentes cibernéticos e leva a segurança cibernética muito a sério", disse um funcionário da organização à agência de notícias alemã DPA.

A declaração surge depois de relatos nas redes sociais terem sugerido que piratas informáticos pró-russos atacaram vários sites, incluindo a página da internet do quartel-general de operações especiais da NATO, deixando temporariamente inacessível.

Ainda de acordo com os mesmos relatos, entre os atacantes, poderá estar o grupo russo de hackers Killnet, associado a outros ataques recentes, incluindo ao site do Parlamento alemão (Bundestag), indicou a DPA.

Stoltenberg vai abandonar a liderança da NATO

Este domingo foi também divulgada a intenção do secretário-geral da NATO deixar o cargo que ocupa desde 2014. Jens Stoltenberg pretende deixar a Aliança Atlântica no final do atual mandato, que termina em outubro, anunciou a porta-voz da organização.

Em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, os dirigentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiram prolongar o mandato de Stoltenberg até 30 de setembro deste ano.

Esperava-se que o economista e político norueguês, ex-primeiro-ministro da Noruega (2005/2013) e antigo líder do Partido Trabalhista (até 2013) assumisse o cargo de chefe do Banco Central nos meses seguintes, mas acabou por desistir do cargo.

O ex-primeiro-ministro norueguês, que completa 64 anos em março, assumiu a liderança da Aliança Atlântica a 1 de outubro de 2014.