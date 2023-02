Bolsonaro revela que regressará ao Brasil em março

Jair Bolsonaro está a planear voltar ao Brasil em março. O antigo Presidente do Brasil está desde dezembro do ano passado no estado norte-americano da Florida.

Segundo o Wall Street Journal, Bolsonaro decidiu pelo regresso para liderar a oposição política a Lula da Silva e defender-se de diversas acusações, uma das quais de que teria incentivado os protestos que culminaram na invasão em Brasília.

A vontade de regressar para liderar a oposição já tinha sido manifestada por Bolsonaro na semana passada, numa entrevista ao podcast de Charles J. Kirk, fundador da associação conservadora Turning Point USA.

"Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual Governo", disse Bolsonaro na altura.

Bolsonaro voou para a Flórida dois dias antes da posse de Lula da Silva a 1 de janeiro e solicitou um visto de turista de seis meses para continuar nos Estados Unidos.