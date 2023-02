Passagem do ciclone Gabrielle na Nova Zelândia faz pelo menos quatro mortos

A passagem do ciclone tropical Gabrielle pela Ilha Norte da Nova Zelândia fez pelo menos quatro mortos e mais de 10.500 desalojadas, avançaram hoje as autoridades do país.

O ministro de Gestão de Emergências, Kieran McAnulty, anunciou a morte de duas pessoas em Hawke's Bay, na costa leste da Ilha do Norte e uma das zonas mais afetadas pelo ciclone tropical.

McAnulty confirmou também a descoberta de um corpo, alegadamente de um bombeiro que desapareceu depois de uma casa ter desabado no oeste de Auckland, a maior cidade do país, na segunda-feira, após um deslizamento de terra.

"O que mais me afetou, para ser honesto, foi o bombeiro voluntário preso. É uma tragédia absoluta", disse o ministro, numa conferência de imprensa, na capital, Wellington.

McAnulty indicou ainda que cerca de 10.500 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, incluindo nove mil residentes de Hawke's Bay.

Os serviços de emergência, com a ajuda de cerca de 250 soldados, resgataram centenas de pessoas, incluindo cerca de 300 que foram retiradas por via aérea depois de se terem refugiado nos telhados para fugir às cheias.

Gabrielle deixou um rasto de destruição na infraestrutura da Ilha do Norte, a mais populosa do país, e privou 225 mil pessoas de energia elétrica, além de causar danos a estradas e telecomunicações.

A principal estrada que liga a capital Wellington a Auckland, a maior cidade do país, está encerrada.