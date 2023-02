Apresentadora de TV dá notícia com o cão ao colo e torna-se viral

Sofía Ojeda, apresentadora do noticiário da KPRC-TV, estação televisiva de Houston, no Texas, surpreendeu ao levar o seu cão para o trabalho.

O momento foi registado pelo seu colega, Owen Conflenti, que gravou a jornalista a dar as notícias com o animal ao colo. Os telespectadores não tinham a perceção de que Sofía tinha um animal com ela até ao vídeo ser publicado no TikTok.

O vídeo já alcançou mais de um milhão de visualizações no TikTok, onde se vê que o animal permanece o tempo todo parado, praticamente imóvel, sem interromper a apresentadora no seu trabalho e sem que os espectadores possam vê-lo, graças ao plano que esconde metade do corpo de Sofía.