Detido no Brasil suspeito de infetar mulheres com VIH de forma intencional

Um homem de 28 anos foi detido esta quarta-feira na cidade brasileira de Macapá, no Estado do Amapá, por suspeitas de ter infetado intencionalmente duas mulheres com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH).

As duas vítimas apresentaram queixa junto da Delegacia especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), depois de terem tido contacto sexual com o suspeito antes de acusarem positivo para VIH.

Investigações começaram em janeiro

Citada pelo portal brasileiro de notícias G1, Marina Guimarães, delegada daquela força de segurança e responsável pelo caso, explicou que as investigações começaram em janeiro passado, depois das queixosas confessarem que o homem em questão aproveitava a sua atividade profissional para se aproximar delas.

Marina Guimarães disse que assim que foi possível apurar que as vítimas ficaram infetadas após terem tido relações sexuais com o suspeito, as autoridades tentaram de imediato localizar o homem.

A princípio não conseguiram determinar onde o suspeito se encontrava, mas recentemente obtiveram informações relativamente ao seu paradeiro.

Homem trabalhava num ginásio

O personal trainer estava na cidade de Macapá a trabalhar num ginásio local. Desse modo, foi detido no próprio estabelecimento esta semana e está agora entregue à justiça brasileira.

Segundo Marina Guimarães, a prisão do suspeito foi "muito importante” para que não continuasse a transmitir a doença a outras mulheres e a criar assim várias cadeias de transmissão.

Segundo o G1, o acusado não terá também as habilitações necessárias para exercer a função de personal trainer.