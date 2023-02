Agências da ONU "chocadas" com morte de migrantes em camião na Bulgária

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) manifestaram-se este sábado "chocados" com o caso dos 18 migrantes encontrados mortos num camião na Bulgária.

Segundo adianta a Europa Press, o camião transportava 52 pessoas, incluindo crianças, tendo 18 pessoas, incluindo uma criança, sido encontradas mortas, na sexta-feira, num camião estacionado perto de Sófia.

De acordo com os primeiros dados da investigação, as 52 pessoas estavam escondidas sob pranchas de madeira e as autoridades suspeitam que são migrantes afegãos que partiram da Turquia para a Europa.

Os sobreviventes foram levados para hospitais da capital búlgara e alguns foram internados nos cuidados intensivos.

"Foram descobertos num estado desesperado, sem oxigénio, molhados, congelados e famintos", revelaram as agências da ONU, que se declararam "profundamente tristes" pelo ocorrido.

As três agências congratulam-se, contudo, com "as ações rápidas das autoridades competentes, incluindo os hospitais que prestaram apoio e cuidados aos sobreviventes".

"A UNICEF, a OIM e o ACNUR estão prontos a ajudar as autoridades e os sobreviventes e estão confiantes de que os responsáveis por este crime hediondo serão levados à justiça rapidamente", acrescentaram.

Entretanto, as autoridades búlgaras divulgaram que mais de 20 operações foram realizadas no país nas últimas horas, destinadas a investigar e a desmantelar "toda a atividade criminosa" do grupo de tráfico humano responsável pela tragédia de sexta-feira.

"Estamos a trabalhar para documentar toda a atividade criminosa deste grupo. O Ministério do Interior está a realizar trabalho operacional e de inteligência a este respeito", garantiu o diretor dos Serviços Nacionais de Investigação Borislav Sarafov, em declarações à agência local Novinite.

Sete pessoas foram detidas por ligações a este caso, avançou este sábado o Ministério do Interior.

"Posso confirmar que foram detidas sete pessoas", disse fonte do ministério búlgaro, citado pela agência francesa de notícias AFP.

Segundo a tutela, o líder da rede de traficantes está entre os detidos, sendo que o homem já tinha sido condenado a cinco meses de prisão suspensa por tráfico de pessoas.