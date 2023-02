Antigo Presidente Jimmy Carter recebe cuidados paliativos em casa

O antigo Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de 98 anos, está a receber "cuidados paliativos" em casa, onde deseja "passar o tempo que lhe resta" após diversas hospitalizações, indicou este sábado a sua fundação.

Carter é o mais velho Presidente norte-americano ainda vivo.

O antigo dirigente democrata, que ocupou a Casa Branca de 1977 a 1981, decidiu permanecer no seu domicílio, rodeado pelos próximos, "em vez de uma intervenção médica suplementar", indicou o Carter Centre em comunicado.

"A família Carter deseja preservar a sua intimidade", precisou.

Artífice dos acordos de Camp David que em março de 1979 conduziram à assinatura do tratado de paz israelo-palestiniano, foi vivamente criticado no seu país pela tomada de reféns norte-americanos no Irão em 1979-1980.

Após abandonar a Casa Branca, Jimmy Carter fundou o Carter Center em 1982, para promover o desenvolvimento, a saúde e a resolução de conflitos no mundo.

Em 2002 recebeu o Prémio Nobel da Paz, designadamente "pelas décadas de esforços infatigáveis com o objetivo de encontrar soluções pacíficas aos conflitos internacionais".

Em 2019, e confrontado com uma série de problemas de saúde, tornou-se no primeiro Presidente norte-americano da história a atingir os 95 anos.