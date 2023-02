O número de vítimas mortais devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo no passado fim de semana subiu para 40, segundo o boletim do governo local. Esta terça-feira vai começar a ser distribuída ajuda humanitária.

O boletim indica que o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) reabriu parcialmente o tráfego em diversos pontos que estiveram totalmente cortados na rodovia Rio-Santos (SP-055), no troço entre São Sebastião e Ubatuba.

Atualmente, as equipas prosseguem o trabalho para retomar o tráfego na altura da Praia Preta. No restante troço da via no sentido de São Sebastião, os utilizadores conseguem seguir com a operação pare e siga.

Esta catástrofe ocorreu no meio das festividades do Carnaval, durante as quais as cidades costeiras de São Paulo recebem um grande número de turistas.