As autoridades japonesas ainda não conseguiram identificar o que é este objeto de cor laranja, com cerca de metro e meio de diâmetro e um interior oco.

Uma bola de metal foi encontrada na praia de Enshu, na cidade japonesa de Hamamatsu, na costa do Pacífico.

A possibilidade de ser uma mina perdida foi descartada, depois de ter sido analisado o interior com recurso a raio-X. Segundo o The Guardian, também não há indícios de estar relacionada com espionagem.

A Guarda Costeira e as Forças Armadas estão a investigar. A área onde foi descoberta a bola acabou por ser isolada e especialistas estiveram no local a analisá-la.

Uma pessoa que costuma frequentar aquela zona disse à televisão pública japonesa NHK que a bola estava naquele local "há mais de um mês". Houve quem sugerisse que o objeto era parecido com algo da saga “Dragon Ball” e também quem acreditasse ser um OVNI que tinha caído do céu.

O The Guardian diz que as imagens divulgadas geraram grande especulação nas redes sociais, após o Japão ter divulgado que suspeita de que vários balões chineses foram avistados no território ao longo dos últimos anos.