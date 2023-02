Jovem apanhada no Brasil com vários telemóveis roubados

Uma jovem de 18 anos foi detida pela polícia militar do Brasil com 13 telemóveis furtados. Os aparelhos estavam escondidos na cintura. Durante o Carnaval do Brasil, o furto e roubo de telemóveis é bastante comum. Só no estado de São Paulo foram registadas mais de 3.000 ocorrências.

Durante a detenção, a jovem chegou a meter-se com os polícias: “Calma aí, senhor. É assim? É assim que a oprimir os outros?”, disse.

Os dados são avançados pela Secretaria de Segurança Publica de São Paulo: durante o período do carnaval foram registadas 3.486 ocorrências - das quais 2.328 foram por furto e 1.158 por roubo. O número real de furtos pode ser maior, uma vez que as ocorrências policiais podem incluir mais que um telemóvel.

Comparando com anos anteriores, o número de furtos e roubos é perto de 40% inferior. No carnaval de 2020 – o último realizado, devido à pandemia de covid-19 – foram contabilizadas 5.450 ocorrências. Em 2019, o número de ocorrências foi de 5.471.

A Polícia Militar deteve, no estado de São Paulo, 629 pessoas durante o carnaval, das quais 189 por roubo ou furto de telemóveis, avança ainda a Agência Brasil.

Guilherme Derrite, secretário estadual da Segurança Pública, avança que 595 telemóveis foram recuperados e entregues aos respetivos donos.

Também em Brasília foram registados 361 furtos ou roubos de telemóveis, tendo 19 sido recuperados.

Uma sondagem realizada pelo Serasa, citado pela CNN Brasil, avança que 74% dos brasileiros já deixaram de ir ao Carnaval devido à falta de segurança. Três em cada 10 pessoas já perderam objetos ou tiveram itens furtados durante os eventos desta quadra festiva - 48% dos casos de furto são telemóveis.