Entre Polónia e Fátima, peregrino percorre a pé mais de 11.000 quilómetros

Mais de metade do percurso está feito. Jakub Pielgzym já cumpriu o principal objetivo da jornada: chegar a Fátima. Agora resta o caminho de volta à Polónia, com a promessa de que vai continuar a “rezar pela paz no mundo”.