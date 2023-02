Ciclone de Moçambique pode afetar dois milhões de pessoas

Pelo menos 50 mil pessoas estão a ser afetadas pela passagem do ciclone Freddy por Moçambique e a tempestade já provocou estragos em 19 mil hectares de terrenos de cultivo.

O ciclone que se formou em Madagáscar chegou a Inhambane na sexta-feira e os moradores foram forçados a abandonar casas danificadas pelas enchentes, tendo sido levados para abrigos temporários disponibilizados pelo governo local.

As autoridades contabilizam, até agora, 19 mil hectares de culturas danificados e oito vias intransitáveis.

De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, as cheias no centro e sul do país podem afetar quase dois milhões de pessoas.

De acordo com a previsão meteorológica, as fortes chuvas trazidas pelo Freddy, vão continuar nos próximos dias, aumentando o risco de inundações e deslizamentos de terra no sul de Moçambique e no sudeste do Zimbabwe.