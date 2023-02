McDonald's vai (ou não) deixar de vender batatas fritas?

A notícia que chegou esta segunda-feira de França apanhou tudo e todos de surpresa. “McDonald's substitui as batatas… por palitos de legumes”. As reações de espanto e contestação não se fizeram esperar. Quererá a McDonald´s acabar com as batatas fritas? Talvez não queira acabar mas em França vai fazer uma experiência mais saudável. Mas, respire fundo, as batatas fritas não vão acabar nem em França, nem por cá.

Então, o que se vai passar? A partir do próximo dia 7 de março, a cadeia de fast food vai substituir, em todos os restaurantes franceses, as batatas campestres (opção que não existe no menu português) por palitos de vegetais, nomeadamente cenoura, cherovia e beterraba.

De acordo com o jornal Le Parisien, que publicou a notícia que deixou muitos clientes aflitos, esta mudança vai durar entre três a quatro semanas. O objetivo é testar a recetividade dos consumidores a um acompanhamento mais saudável.

A intenção é ir ao encontro das “novas necessidades dos consumidores” e da diversidade alimentar, explica o diretor de compras da McDonald´s em França.

Os palitos de vegetais vão estar disponíveis em dois tamanhos - médio e grande -, como acompanhamento e não terão custos adicionais.

E por cá, o que vai acontecer?

Perante a reação à notícia que chegou de França e às dúvidas que muitos clientes portugueses tiveram, a SIC Notícias contactou a McDonald's em Portugal para perceber o que se passa.