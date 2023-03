Bruxelas prepara novas regras para conduzir na UE

A União Europeia está a preparar um conjunto de medidas para que as regras de condução passem a ser uniformes entre todos os Estados-membros.

Uma carta de condução apreendida em qualquer país da União Europeia passa a ser inválida em qualquer outro Estado-membro.

As novidades foram avançadas pelo Jornal de Notícias e as propostas têm vindo a ser trabalhadas para conciliar as leis dos vários países.

Os limites admissíveis para álcool e drogas ao volante podem passar a ser os mesmo em toda a União Europeia, facilitando assim o controlo com a aproximação das leis.

Relativamente aos exames de condução, tanto teóricos, como práticos, poderão passar a ser feitos em qualquer país da UE, sendo válidos em todos.

No que diz respeito aos exames de condução, a nova diretiva pode obrigar os condutores com um ano de carta a um novo exame para atualização.

Os exames, em parte, podem vir a ser realizados em simuladores, esta é uma hipótese que está em cima da mesa.

Outra das medidas que também está a ser pensada é a carta de condução digital, com um QR Code, que substituía o uso de plástico e ajuda a combater as fraudes.

As categorias também poderão ser alteradas e com essa mudança com a carta de ligeiros será possível conduzir motas.

Além disso, pode passar a ser mais fácil conduzir camiões e autocarros em toda a União Europeia a partir dos 18 anos.