Greta Thunberg detida numa manifestação na Noruega

As imagens da detenção foram partilhadas nas redes sociais. No vídeo pode ver-se a polícia a imobilizar Greta Thunberg e a retirar a ativista do local do protesto.

Greta Thunberg foi detida por breves instantes durante uma manifestação em Oslo, na Noruega. A ativista sueca participava num protesto contra as turbinas eólicas que foram instaladas em terras tradicionalmente usadas pelos pastores de renas Sámi, um grupo indígena. Nos últimos dias, dezenas de ativistas têm realizado várias ações de protesto.

Esta terça-feira, manifestaram-se em frente aos Ministérios da Energia e das Finanças, depois de terem estado durante o fim de semana dentro do Ministério da Energia, em Oslo, e na segunda-feira, no exterior do edifício.

Em outubro de 2021, o Supremo Tribunal norueguês deliberou que a instalação das turbina eólicas violava os direitos dos Sámi por estar num terreno usado pelo grupo para a criação de renas desde há séculos. Contudo, as turbinas ainda não foram retiradas.

Os ativistas, na maioria jovens e adolescentes, fazem parte das organizações Young Friends of The Earth Norway e Norwegian Sami Association, e reclamam o fim do que consideram ser “violações de direitos humanos”.

Vários ativistas, incluindo Greta Thunberg, manifestam-se com as roupas tradicionais e bandeiras Sámi e exibem posters nos quais reclamam a devolução das terras ao povo indígena.