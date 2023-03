Júpiter e Vénus vão dar um brilhante espetáculo nos céus

A melhor forma de ver os dois planetas

Logo após o pôr do sol de 1 de março, olhando para oeste-sudoeste, Vénus será o ponto mais brilhante, tornando-se mais visível à medida que a luz do Sol vai desaparecendo no céu. A luz de Júpiter cortará o crepúsculo a seguir, aumentando gradualmente o brilho à medida que a noite se aproxima e o par “mergulha” em direção ao horizonte.

Depois desta conjunção, Vénus continuará o seu reinado como a nossa “estrela” mais brilhante do céu noturno até agosto de 2023. Júpiter desaparecerá no brilho do pôr do sol no decorrer de março.