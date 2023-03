Piloto de avião faz volta completa para mostrar Aurora Boreal aos passageiros

Uma volta inesperada marcou o voo entre Reiquejavique e Manchester, este domingo. Um piloto da Easyjet decidiu fazer uma volta completa com o avião, para que todos os passageiros pudessem observar as cores da Aurora Boreal.

As Luzes do Norte, também conhecidas como Aurora Boreal, são um efeito luminoso causado pela alteração do campo magnético da Terra por partículas solares. Este fenómeno é visível em zonas perto do Ártico, mas, este domingo, chegou a ser vista a partir de diferentes zonas do sul de Inglaterra.